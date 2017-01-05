Бабиков: Удивлён, что биатлонисты допустили так много промахов в спринте

«Конечно, можно было пройти без промахов. Вообще, я удивлён, что в протоколе много штрафов, потому что погода позволяла работать чисто на огневых рубежах. Наверное, всем было трудно после долгого перерыва, отсюда и ошибки, в том числе и у меня.



Трасса хорошая, не сильно разбивается, можно работать, но собой не очень доволен, потому что не получилось добавить по ходу. С другой стороны, всем было тяжело. Оценю своё выступление на “четвёрку”. Буду добавлять», — рассказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».