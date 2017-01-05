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5 января 2017, 17:35 | Биатлон | ТАСС

СМИ: Биатлонистка Домрачева примет участие в спринте на этапе КМ в Оберхофе

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева примет участие в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Данный старт станет первым для 30-летней <span class=error>биатлонистки</span> после рождения дочери. Увеличить
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Данный старт станет первым для 30-летней биатлонистки после рождения дочери.

«Домрачева выйдет на старт спринта 6 января», — сказал Губерниев.

Домрачева и самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален познакомились на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, но долгое время скрывали свои отношения. В апреле 2016 года норвежец на специальной пресс-конференции объявил, что его возлюбленная беременна, а 1 октября у пары родилась дочь Ксения. Спортсмены поженились 17 июля.

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