СМИ: Биатлонистка Домрачева примет участие в спринте на этапе КМ в Оберхофе
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева примет участие в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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Данный старт станет первым для 30-летней биатлонистки после рождения дочери.
«Домрачева выйдет на старт спринта 6 января», — сказал Губерниев.
Домрачева и самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад норвежский биатлонист
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