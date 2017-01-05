СМИ: Биатлонистка Домрачева примет участие в спринте на этапе КМ в Оберхофе

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Данный старт станет первым для 30-летней биатлонистки после рождения дочери.

«Домрачева выйдет на старт спринта 6 января», — сказал Губерниев.