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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28341654/
5 января 2017, 17:28 | Биатлон | Чемпионат.com

Реш: Не исключаю, что в будущем сборная РФ по биатлону может быть отстранена

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Николь Реш сообщила, что вопрос отстранения сборной России в связи с допинговым скандалом ещё может быть рассмотрен в будущем.

В середине декабря IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов. 22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование. Также было принято решение о переносе из России этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.

«Такие последствия не исключаются в будущем. Всё зависит от того, что нам удастся обнаружить. Не хочу называть конкретных имён, так как сначала нужно найти доказательства», — сказала Реш в эфире телеканала ZDF.
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