Реш: Не исключаю, что в будущем сборная РФ по биатлону может быть отстранена

В середине декабря IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов. 22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование. Также было принято решение о переносе из России этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.



«Такие последствия не исключаются в будущем. Всё зависит от того, что нам удастся обнаружить. Не хочу называть конкретных имён, так как сначала нужно найти доказательства», — сказала Реш в эфире телеканала ZDF.