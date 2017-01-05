Биатлонистка Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Слепцова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в итальянском Мартеле. Дистанцию в 7,5 км она преодолела за 24 минуты 15,2 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах.
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Победу в этой гонке одержала австрийка Фабьен Хартвегер (24.00,8; 0 промахов). Третий результат показала француженка Жюли Симон (отставание 14,4 секунды; 0). Трое россиянок попали в десятку сильнейших: Анна Никулина — четвертая (+28,7; 2), Виктория Сливко — шестая (+29,2; 1), Светлана Миронова — восьмая (+1.10,6; 3). Ирина Старых, для которой данный этап стал первым международным соревнованием после трехлетней дисквалификации за допинг, стала 16-й (+1.29,6; 5).
В четверг в 15:00 мск также состоится мужской спринт.
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