Биатлонистка Аввакумова будет выступать за сборную Южной Кореи
Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова будет выступать за сборную Южной Кореи, сообщает официальный сайт благотворительного фонда содействия развитию спорта имени заслуженного тренера СССР В. Н. Бучина.
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В ноябре появилась информация, что Аввакумова и Тимофей Лапшин подали документы в Национальный олимпийский комитет Южной Кореи, чтобы получить южнокорейское гражданство и выступать за сборную Южной Кореи.
5 января Екатерине удалось уладить все необходимые дела. Серебряный призёр Универсиады, чемпионка России, неоднократная победительница этапов Кубка России Аввакумова призналась, что в связи с оформлением всех документов времени на тренировки было катастрофически мало, поэтому сейчас её главной целью является подготовка к ближайшей гонке — спринту на Кубке IBU, который пройдёт 7 января в Мартелле.
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