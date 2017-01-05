Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28340810/
5 января 2017, 15:23 | Биатлон | Чемпионат.com

Биатлонистка Аввакумова будет выступать за сборную Южной Кореи

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова будет выступать за сборную Южной Кореи, сообщает официальный сайт благотворительного фонда содействия развитию спорта имени заслуженного тренера СССР В. Н. Бучина.

Российская <span class=error>биатлонистка</span> Екатерина Аввакумова будет выступать за сборную Южной Кореи сообщает официальный сайт благотворительного фонда содействия развитию спорта имени заслуженного тренера СССР В. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ноябре появилась информация, что Аввакумова и Тимофей Лапшин подали документы в Национальный олимпийский комитет Южной Кореи, чтобы получить южнокорейское гражданство и выступать за сборную Южной Кореи.

5 января Екатерине удалось уладить все необходимые дела. Серебряный призёр Универсиады, чемпионка России, неоднократная победительница этапов Кубка России Аввакумова призналась, что в связи с оформлением всех документов времени на тренировки было катастрофически мало, поэтому сейчас её главной целью является подготовка к ближайшей гонке — спринту на Кубке IBU, который пройдёт 7 января в Мартелле.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Биатлонистка Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU

Биатлонистка Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Слепцова стала второй в спринте на этапе Кубка IBU в итальянском Мартеле. Дистанцию в 7,5 км она преодолела за 24 минуты 15,2 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена