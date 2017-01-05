Биатлонистка Аввакумова будет выступать за сборную Южной Кореи

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ноябре появилась информация, что Аввакумова и Тимофей Лапшин подали документы в Национальный олимпийский комитет Южной Кореи, чтобы получить южнокорейское гражданство и выступать за сборную Южной Кореи.



5 января Екатерине удалось уладить все необходимые дела. Серебряный призёр Универсиады, чемпионка России, неоднократная победительница этапов Кубка России Аввакумова призналась, что в связи с оформлением всех документов времени на тренировки было катастрофически мало, поэтому сейчас её главной целью является подготовка к ближайшей гонке — спринту на Кубке IBU, который пройдёт 7 января в Мартелле.