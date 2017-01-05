Йоханнес Бё не выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за болезни

Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё заболел и уже покинул расположение команды, отправившись домой, сообщает официальный «твиттер» союза биатлонистов Норвегии.



В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Йоханнес занимает третье место.



5 января в Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка.