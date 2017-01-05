Йоханнес Бё не выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за болезни
Трёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё пропустит четвёртый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё заболел и уже покинул расположение команды, отправившись домой, сообщает официальный «твиттер» союза биатлонистов Норвегии.
В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Йоханнес занимает третье место.
5 января в Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка.
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