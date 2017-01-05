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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28340158/
5 января 2017, 14:50 | Биатлон | Чемпионат.com

Йоханнес Бё не выступит на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за болезни

Трёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё пропустит четвёртый этап Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Младший брат олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё заболел и уже покинул расположение команды, отправившись домой, сообщает официальный «твиттер» союза биатлонистов Норвегии.

В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Йоханнес занимает третье место.

5 января в Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка.
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