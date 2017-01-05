Касперович: Возможно, в Мартелле от мужской команды выступят лишь 2−3 человека

С 5 по 8 января в Оберхофе (Германия) состоится четвёртый этап Кубка мира. В Мартелле (Италия) пройдёт этап Кубка IBU.



«Этап Кубка мира в Оберхофе — один из самых сложных в сезоне. Ребята и девчонки готовятся к старту, они в нормальном состоянии — здорово поработали в Хохфильцене и Поклюке. На сборе в Австрии наши спортсмены и спортсменки «прочитали» трассу предстоящего чемпионата мира, поработали на высоте. Ольга Подчуфарова вместе с Алексеем Волковым выступили на «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене. Это был отличный эмоциональный всплеск, Ольга сейчас в хорошем настроении. На данный момент всё идёт нормально. Важно, что спортсмены, находящиеся на Кубке мира, миновали ту эпидемию гриппа, которая была на российских соревнованиях.



Евгений Гараничев хорошо поработал на сборе в Поклюке. Согласно плану подготовки он пропустит этап в Оберхофе. Настроение у него хорошее, самочувствие тоже нормальное. На этапе Кубка мира в Нове-Место Женя показал хорошую стрельбу и скорость в гонке преследования. Теперь Гараничев готовится к этапу Кубка мира в Рупольдинге.

А вот на этапе Кубка IBU в Мартелле есть проблемы. На сборе перед соревнованиями заболели наши спортсмены. Такая же ситуация во многих командах. Пётр Пащенко и Алексей Слепов точно не выступят в Мартелле, а вот выход на старт Тимура Махамбетова и Александра Логинова под вопросом. Возможно, выступать в Мартелле от мужской команды будут только двое-трое человек. Больных спортсменов мы, естественно, не будем выставлять — нам нужно их сберечь. С женской командой, к счастью, в Мартелле таких проблем нет.



Из-за одного старта мы не можем в срочном порядке срывать спортсменов из России, тем более что соревнования будут проходить в горах. Без адаптации к этой высоте на старт выходить не имеет смысла. По результатам этапа Кубка мира в Оберхофе и этапа Кубка IBU в Мартелле будем смотреть состояние спортсменов и проводить ротацию в команде", — цитирует Касперовича официальный сайт СБР.