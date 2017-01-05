Касперович: Возможно, в Мартелле от мужской команды выступят лишь 2−3 человека
Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал о подготовке подопечных к январским стартам.
С 5 по 8 января в Оберхофе (Германия) состоится четвёртый этап Кубка мира. В Мартелле (Италия) пройдёт этап Кубка IBU.
«Этап Кубка мира в Оберхофе — один из самых сложных в сезоне. Ребята и девчонки готовятся к старту, они в нормальном состоянии — здорово поработали в Хохфильцене и Поклюке. На сборе в Австрии наши спортсмены и спортсменки «прочитали» трассу предстоящего чемпионата мира, поработали на высоте. Ольга Подчуфарова вместе с Алексеем Волковым выступили на «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене. Это был отличный эмоциональный всплеск, Ольга сейчас в хорошем настроении. На данный момент всё идёт нормально. Важно, что спортсмены, находящиеся на Кубке мира, миновали ту эпидемию гриппа, которая была на российских соревнованиях.
Евгений Гараничев хорошо поработал на сборе в Поклюке. Согласно плану подготовки он пропустит этап в Оберхофе. Настроение у него хорошее, самочувствие тоже нормальное. На этапе Кубка мира в
А вот на этапе Кубка IBU в Мартелле есть проблемы. На сборе перед соревнованиями заболели наши спортсмены. Такая же ситуация во многих командах. Пётр Пащенко и Алексей Слепов точно не выступят в Мартелле, а вот выход на старт Тимура Махамбетова и Александра Логинова под вопросом. Возможно, выступать в Мартелле от мужской команды будут только
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