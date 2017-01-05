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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28340052/
5 января 2017, 14:39 | Биатлон | ТАСС

Шипулин призвал биатлонистов не делать поспешных выводов на фоне допинг-скандала

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин призвал своих коллег не делать поспешных выводов на фоне допингового скандала. Об этом спортсмен сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».

В среду в немецком Оберхофе прошла неформальная встреча биатлонистов на которой в частности прошло обсуждение допингового скандала в России. Увеличить
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В среду в немецком Оберхофе прошла неформальная встреча биатлонистов, на которой, в частности, прошло обсуждение допингового скандала в России. По ее итогам стало известно, что спортсмены не поддержали призыв двукратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада бойкотировать этапы Кубка мира из-за недостаточных, по его мнению, санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении фигурантов скандала.

«Фуркад начал заседание, сначала много говорили с заместителем главы IBU Николь Реш, — сказал Шипулин. — Много вопросов ей адресовали по докладу Макларена. Понимаю, что у большинства спортсменов, как и у нас, остается больше вопросов, чем ответов. После того, как поговорили с Реш, я взял слово и попытался призвать спортсменов к тому, чтобы не было поспешных выводов, чтобы дождались окончательных решений».

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. После этого IBU получил от WADA список из 31 биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. IBU принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов и отстранить от международных соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину. Кроме того, СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.
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