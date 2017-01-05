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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28339303/
5 января 2017, 13:38 | Биатлон | Чемпионат.com

Пидручный: Чувствую себя очень плохо, последние дни почти ничего не ел

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный сообщил, что не сможет выступить на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) из-за болезни.

Украинский биатлонист Дмитрий <span class=error>Пидручный</span> сообщил что не сможет выступить на этапе Кубка мира в <span class=error>Оберхофе</span> (Германия) <nobr>из-за </nobr>болезни. Увеличить
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В общем зачёте Кубка мира он занимает 20-е место. 5 января на этапе в Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка.

«Чувствую себя очень плохо, последние дни почти ничего не ел, похудел, сил нет. Сегодня переехали в Оберхоф, меня хотели оставить в Австрии, но не было с кем. Завтра, скорее всего, поедем в клинику, потому что ничего не помогает. О стартах в ближайшие дни можно и не думать», — цитируют Пидручного «Подробности».

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