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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28338949/
5 января 2017, 13:24 | Биатлон | ТАСС

Пихлер заявил, что российские биатлонистки из его группы на ОИ-2014 были «чистыми»

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Агент полузащитника итальянского футбольного клуба «Палермо» Оскара Хильемарка Патрик Мерк не слышал о возможном переходе шведа в московский «Спартак». Об этом Мерк рассказал ТАСС.

Бывший тренер женской сборной РФ считает что если разговоры о допинге окажутся правдой то россиян стоит исключить из международных соревнований. Увеличить
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Пихлер занимал должность главного тренера женской команды с 2011 по 2013 год. После этого он был назначен тренером одной из групп биатлонисток, в которую входили Ольга Зайцева, Екатерина Глазырина, Екатерина Шумилова и Яна Романова. Специалист покинул сборную России в 2014 году.

Международный союз биатлонистов (IBU) 22 декабря заявил о временном отстранении двух российских биатлонистов, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела на основе данных, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Позже выяснилось, что речь идет о Романовой и ее напарнице по команде Ольге Вилухиной.

«Я заявляю, что моя команда была “чистой”, — сказал Пихлер. — Однако, если все разговоры о допинге окажутся правдой, то россияне должны сделать олимпийскую паузу, их стоит исключить. Конечно, в результате этих мер пострадают невиновные, но иные действия будут бессмысленными».
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