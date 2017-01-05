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5 января 2017, 13:07 | Биатлон | Советский спорт

Елисеев стартует седьмым в спринте на КМ в Оберхофе, Шипулин — 17-м, Фуркад — 23-м

Сегодня, 5 января, стартует четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

Сегодня 5 января стартует четвертый этап Кубка мира в немецком <span class=error>Оберхофе</span>. Увеличить
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В 16:15 мск состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. В спринте примут участие 106 биатлонистов, Россию представят шесть.

Первым из россиян на старт выйдет Матвей Елисеев — у него 7-й номер. Антон Шипулин отправится в гонку под 17-м номером, Максим Цветков — под 18-м, Антон Бабиков — под 30-м, Дмитрий Малышко — под — 48-м.

В заключительной группе побежит Юрий Шопин, он заявлен под 95-м номером.

Лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад стартует 23-м, норвежцы Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен отправятся на лыжню под 33 и 34 номерами соответственно.
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