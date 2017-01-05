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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28338500/
5 января 2017, 13:02 | Биатлон | Чемпионат.com

Тихонов о Пихлере: В семье не без урода

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал экс-наставника женской сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера, который считает справедливым возможное отстранение всей сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал <nobr>экс-наставника</nobr> женской сборной России по биатлону Вольфганга <span class=error>Пихлера</span> который считает справедливым возможное отстранение всей сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Увеличить
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«Пихлер — моральный урод. Я знаю его около 45 лет. Он, ещё будучи юнцом, бегал за нами и учился уму-разуму. Я даже был знаком с его отцом и братом, который сейчас работает бургомистром в Германии. Исходя из этого, напрашивается лишь один вывод — в семье не без урода. Пусть лучше расскажет, сколько он у нас заработал и платил ли он налоги. А что он дал нам? Это ведь Пихлер готовил сборную к Сочи. Более безграмотного и непрофессионального специалиста я не знаю.

Нас просто-напросто возят лицом по грязному столу, и мы сами признаём свою вину, но никто к ответственности не привлечён — виноватых нет. Почему никто не поговорил по этому поводу с Прохоровым, Кущенко, Паком? Ведь именно они пригласили Пихлера», — приводит слова Тихонова «Московский комсомолец».

Ранее Пихлер заявил, что сочтёт справедливым возможное решение об отстранении сборной России от Олимпиады-2018, если будет подтверждена информация о массовом употреблении допинга российскими спортсменами, содержащаяся во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
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Пихлер пошел против России

Пихлер пошел против России

Экс-старший тренер женской биатлонной команды призывает отстранить Россию от Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.
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