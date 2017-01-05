Тихонов о Пихлере: В семье не без урода
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал
экс-наставника женской сборной России по биатлону Вольфганга Пихлера, который считает справедливым возможное отстранение всей сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.
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«Пихлер — моральный урод. Я знаю его около 45 лет. Он, ещё будучи юнцом, бегал за нами и учился
Нас
Ранее Пихлер заявил, что сочтёт справедливым возможное решение об отстранении сборной России от Олимпиады-2018, если будет подтверждена информация о массовом употреблении допинга российскими спортсменами, содержащаяся во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.
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