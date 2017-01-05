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5 января 2017, 12:44 | Биатлон | Sports.kz

Четверо казахстанцев примет участие в спринте в Оберхофе

Сегодня в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира IBU по биатлону, сообщает Sports.kz.

Сегодня в немецком <span class=error>Оберхофе</span> стартует четвертый этап Кубка мира IBU по биатлону сообщает Sports.kz. Увеличить
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Единственная гонка, которая пройдет 5 января — мужской спринт на 10 километров с двумя огневыми рубежами.

В стартовом протоколе значится 106 фамилий, в том числе и четырех казахстанцев. Ян Савицкий имеет 58-й номер на бибе, Антон Пантов — 78-й, Роман Еремин — 83-й, а Максим Браун — 85-й.

Для Романа — это дебют во взрослой команде на этапах мирового Кубка.

Начало мужского спринта на первом немецком этапе запланировано на 19:15 по времени Астаны.

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