Четверо казахстанцев примет участие в спринте в Оберхофе
Сегодня в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира IBU по биатлону, сообщает Sports.kz.
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Единственная гонка, которая пройдет 5 января — мужской спринт на 10 километров с двумя огневыми рубежами.
В стартовом протоколе значится 106 фамилий, в том числе и четырех казахстанцев. Ян Савицкий имеет 58-й номер на бибе, Антон Пантов — 78-й, Роман Еремин — 83-й, а Максим Браун — 85-й.
Для Романа — это дебют во взрослой команде на этапах мирового Кубка.
Начало мужского спринта на первом немецком этапе запланировано на 19:15 по времени Астаны.
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