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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28337718/
5 января 2017, 12:03 | Биатлон | Р-Спорт

Биатлонисты не будут бойкотировать Кубок мира, но отправят IBU список требований

Ведущие биатлонисты не намерены бойкотировать этапы Кубка мира из-за последних допинговых скандалов, вместо этого они направят список требований в Международный союз биатлонистов (IBU), сообщает NRK.

Как отмечается, накануне старта четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе по инициативе француза Мартена Фуркада, чеха Михала Шлезингра и американца Лоуэлла Бэйли была проведена встреча биатлонистов с целью обсуждения последних допинговых скандалов. Ранее Фуркад призывал бойкотировать этапы Кубка мира, если IBU не примет решительных мер, отмечая при этом, что в одиночку он этого делать не будет.

«Никакого бойкота не будет. Мы отошлем в IBU список требований и посмотрим, что произойдет», — сказал Шлезингр после получасовой встречи, не уточнив при этом, о каких требованиях идет речь.

«Я не могу бойкотировать только на основании слухов, сообщений в СМИ и чувств, я не могу этого сделать», — отметил норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Глава IBU Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что IBU получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Ряд биатлонистов и национальных федераций после этого заявляли о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который впоследствии был перенесен из России.
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