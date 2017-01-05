Биатлонисты не будут бойкотировать Кубок мира, но отправят IBU список требований

Как отмечается, накануне старта четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе по инициативе француза Мартена Фуркада, чеха Михала Шлезингра и американца Лоуэлла Бэйли была проведена встреча биатлонистов с целью обсуждения последних допинговых скандалов. Ранее Фуркад призывал бойкотировать этапы Кубка мира, если IBU не примет решительных мер, отмечая при этом, что в одиночку он этого делать не будет.

«Никакого бойкота не будет. Мы отошлем в IBU список требований и посмотрим, что произойдет», — сказал Шлезингр после получасовой встречи, не уточнив при этом, о каких требованиях идет речь.

«Я не могу бойкотировать только на основании слухов, сообщений в СМИ и чувств, я не могу этого сделать», — отметил норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Глава IBU Андерс Бессеберг 15 декабря сообщил, что IBU получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Ряд биатлонистов и национальных федераций после этого заявляли о своем намерении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который впоследствии был перенесен из России.