Этап Кубка мира по биатлону стартует в германском Оберхофе
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в четверг в германском Оберхофе. В течение четырех дней запланированы спринт, гонки преследования и с
масс-старта.
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2017 год в биатлоне открывается в Тюрингии — земле на востоке Германии, недалеко от границы с Чехией, где пройдет один из старейших биатлонных этапов. Год назад январские гонки в Оберхофе не состоялись
Тренерский штаб мужской сборной России сделал в Оберхофе ставку на Антона Шипулина, Антона Бабикова, Максима Цветкова, Матвея Елисеева, Юрия Шопина и Дмитрия Малышко. Вернулся в команду Шопин, который заменил Евгения Гараничева — возвращение олимпийского призера Сочи намечено на следующую неделю, когда состоится этап в Рупольдинге.
В женской команде произошли более серьезные изменения, хотя на последнем этапе минувшего года в чешском
В четверг в Оберхофе пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км (начало — 16:15 мск), на следующий день в это же время стартует женский спринт (7,5 км). 7 января состоятся гонки преследования — на 12,5 км у мужчин (13:30 мск), на 10 км у женщин (16:40). Завершится этап 8 января гонками с
Фуркад продолжает лидировать
Семь из восьми личных гонок нынешнего сезона выиграл француз Мартен Фуркад, который лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 468 очков. 310 очков у занимающего второе место Шипулина. Месяц назад на первом этапе в шведском Эстерсунде гонку преследования выиграл Антон Бабиков. В женском зачете Кубка мира лидирует немка Лаура Дальмайер (410 очков), Акимова занимает девятое место (221). Дальмайер решила пропустить посленовогодний этап в Оберхофе.
Прошлогодний случай с переносом кубкового этапа из Оберхофа — не единичный, ранее гонки здесь также отменялись
Первый кубковый этап по биатлону в Оберхофе состоялся в 1984 году. В 2004 году Оберхоф принял чемпионат мира по биатлону, где сборная России завоевала шесть медалей, включая золото Ольги Пылевой в индивидуальной гонке.
Два года назад кубковый этап в Оберхофе стартовал с эстафетных гонок, где победила мужская сборная России (Гараничев, Тимофей Лапшин, Малышко и Шипулин). Лапшин также стал третьим в спринте, а Шипулин и Малышко — соответственно вторым и третьим в гонке преследования (в личных гонках 2015 года в Оберхофе победил Мартен Фуркад).
Женская сборная России на предыдущем этапе в Оберхофе осталась без медалей, выиграли же сборная Чехии, чешка Вероника Виткова (спринт) и Дарья Домрачева из Белоруссии (гонка преследования).
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