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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28337569/
5 января 2017, 11:43 | Биатлон | ТАСС

Биатлонисты не поддержали призыв Фуркада бойкотировать этапы Кубка мира

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ведущие биатлонисты не поддержали призыв двукратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада бойкотировать этапы Кубка мира. Об этом сообщает телеканал NRK.

Ранее Мартен <span class=error>Фуркад</span> заявлял что возможен бойкот этапов Кубка мира <nobr>из-за </nobr>недостаточных по его мнению санкций IBU в отношении фигурантов допингового скандала. Увеличить
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В среду в немецком Оберстдорфе прошла неформальная встреча биатлонистов, на которой, в частности, прошло обсуждение последнего допингового скандала в России. Ранее Фуркад заявлял, что бойкот этапов Кубка мира из-за недостаточных, по его мнению, санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении фигурантов скандала будет обсуждаться на данном мероприятии.

«Не будет никакого бойкота, — сказал чешский биатлонист Михал Шлезингр. — Мы вышлем список наших требований IBU и посмотрим, что будет дальше».

Также негативно об идее бойкота высказался самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад Уле-Эйнар Бьорндален. «Я не сторонник бойкота», — сказал норвежец.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. После этого IBU получил от WADA список из 31 биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. IBU принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов и отстранить от международных соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину. Кроме того, СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.
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