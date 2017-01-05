Биатлонисты не поддержали призыв Фуркада бойкотировать этапы Кубка мира

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В среду в немецком Оберстдорфе прошла неформальная встреча биатлонистов, на которой, в частности, прошло обсуждение последнего допингового скандала в России. Ранее Фуркад заявлял, что бойкот этапов Кубка мира из-за недостаточных, по его мнению, санкций Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении фигурантов скандала будет обсуждаться на данном мероприятии.

«Не будет никакого бойкота, — сказал чешский биатлонист Михал Шлезингр. — Мы вышлем список наших требований IBU и посмотрим, что будет дальше».

Также негативно об идее бойкота высказался самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпиад Уле-Эйнар Бьорндален. «Я не сторонник бойкота», — сказал норвежец.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. После этого IBU получил от WADA список из 31 биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. IBU принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов и отстранить от международных соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину. Кроме того, СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.