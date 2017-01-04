Елисеев стартует первым из российских биатлонистов на КМ в Оберхофе
Первым из россиян на спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе стартует Матвей Елисеев.
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По информации Sportbox, у 23-летнего биатлониста будет седьмой стартовый номер.
Вторым пойдет Антон Шипулин с 17-м номером, сразу же за ним — Максим Цветков.
Под 30-м номером побежит Антон Бабиков, под 48-м — Дмитрий Малышко. А Юрий Шопин получил 95-й стартовый номер.
Всего в
Первая гонка 2017 года пройдет в Оберхофе в четверг, 5 января.
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