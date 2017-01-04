Елисеев стартует первым из российских биатлонистов на КМ в Оберхофе

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По информации Sportbox, у 23-летнего биатлониста будет седьмой стартовый номер.

Вторым пойдет Антон Шипулин с 17-м номером, сразу же за ним — Максим Цветков.

Под 30-м номером побежит Антон Бабиков, под 48-м — Дмитрий Малышко. А Юрий Шопин получил 95-й стартовый номер.

Всего в старт-листе на 10-километровую гонку — 106 биатлонистов. Лидер общего зачета Мартен Фуркад стартует 23-м, норвежцы Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен — 33-м и 34-м.

Первая гонка 2017 года пройдет в Оберхофе в четверг, 5 января.