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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28336977/
4 января 2017, 21:43 | Биатлон | «Газета.Ру»

Елисеев стартует первым из российских биатлонистов на КМ в Оберхофе

Первым из россиян на спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе стартует Матвей Елисеев.

Первым из россиян на спринтерской гонке на четвертом этапе Кубка мира в немецком <span class=error>Оберхофе</span> стартует Матвей Елисеев. Увеличить
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По информации Sportbox, у 23-летнего биатлониста будет седьмой стартовый номер.

Вторым пойдет Антон Шипулин с 17-м номером, сразу же за ним — Максим Цветков.

Под 30-м номером побежит Антон Бабиков, под 48-м — Дмитрий Малышко. А Юрий Шопин получил 95-й стартовый номер.

Всего в старт-листе на 10-километровую гонку — 106 биатлонистов. Лидер общего зачета Мартен Фуркад стартует 23-м, норвежцы Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен — 33-м и 34-м.

Первая гонка 2017 года пройдет в Оберхофе в четверг, 5 января.
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Дарья Домрачева тренируется в Оберхофе

Дарья Домрачева тренируется в Оберхофе

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева провела тренировку в Оберхофе, где 5 января мужской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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