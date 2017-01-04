Дарья Домрачева тренируется в Оберхофе
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева провела тренировку в Оберхофе, где 5 января мужской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Фото тренировочного занятия белорусской биатлонистки, которая 1 октября 2016 года стала мамой, были размещены на одной из страниц в соцсетях Международного союза биатлонистов и
Женский спринт в Оберхофе состоится 6 января. Днем ранее на старт выйдут мужчины. Тренерский штаб сборной Беларуси назвал имена биатлонистов, которые примут участие в гонке: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Максим Воробей.
Перед началом соревнований в Оберхофе опасения вызвала погода, но уже днем 4 января спортсмены провели тренировку в комфортных условиях.
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