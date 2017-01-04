Пихлер пошел против России

Крупнейшее немецкое информационное агентство DPA опубликовало сенсационный комментарий Вольфганга Пихлера. Специалист из Германии, тренировавший женскую российскую команду в 2011—2014 годах, заявил следующее.

— Моя команда была «чистой», я в этом уверен. Но если разговоры о допинге окажутся правдой, то россиянам стоит сделать олимпийскую паузу. Их необходимо отстранить. Безусловно, в таком случае пострадают невиновные, но другие меры не будут иметь смысла. У русских будет время подумать, и тогда мы сможем все начать заново.

Самое замечательное в том, что среди двух биатлонисток, чьи допинг-пробы вызывают подозрения — Яна Романова. Спортсменка, тренировавшаяся в олимпийский сезон как раз у Пихлера. Немецкий специалист призывает наказать всех и вся, включая невиновных, но при этом хлопает глазами и клянется в том, что в его группе уж точно все было по-честному. То есть, он — невинная жертва обстоятельств, а все вокруг — система? Которую Пихлер, по бог его знает каким причинам, не заметил.

Вольфганг был в эпицентре нашей биатлонной сборной несколько лет. Он видел все, что там творилось. И если что-то подозрительное там происходило, то немецкий специалист должен нести за это гораздо больше ответственности, чем условные Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Татьяна Акимова, которые три года назад об основной команде исключительно мечтали.

Однако Пихлер преспокойно заявляет, что все они должны быть лишены Олимпиады. А вот он может продолжать тренировать сборную Швеции как ни в чем не бывало.

Сложно сказать лицемерие это или он по каким-то причинам действительно считает, что все кроме него самого были посвящены в секретные преступные схемы. У Пихлера, в общем-то, время от времени проскакивают необдуманные заявления. Так во время чемпионата мира в Рупольдинге-2012 он вдруг почему-то публично назвал возглавлявшего сборную Белоруссии Клауса Зибера «допингистом». За что потом был вынужден принести извинения Дарье Домрачевой.