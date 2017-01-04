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4 января 2017, 14:46 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Пихлер пошел против России

Экс-старший тренер женской биатлонной команды призывает отстранить Россию от Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

<nobr>Экс-старший</nobr> тренер женской <span class=error>биатлонной</span> команды призывает отстранить Россию от Игр-2018 в Пхенчхане. Увеличить
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Крупнейшее немецкое информационное агентство DPA опубликовало сенсационный комментарий Вольфганга Пихлера. Специалист из Германии, тренировавший женскую российскую команду в 2011—2014 годах, заявил следующее.

— Моя команда была «чистой», я в этом уверен. Но если разговоры о допинге окажутся правдой, то россиянам стоит сделать олимпийскую паузу. Их необходимо отстранить. Безусловно, в таком случае пострадают невиновные, но другие меры не будут иметь смысла. У русских будет время подумать, и тогда мы сможем все начать заново.

Самое замечательное в том, что среди двух биатлонисток, чьи допинг-пробы вызывают подозрения — Яна Романова. Спортсменка, тренировавшаяся в олимпийский сезон как раз у Пихлера. Немецкий специалист призывает наказать всех и вся, включая невиновных, но при этом хлопает глазами и клянется в том, что в его группе уж точно все было по-честному. То есть, он — невинная жертва обстоятельств, а все вокруг — система? Которую Пихлер, по бог его знает каким причинам, не заметил.

Вольфганг был в эпицентре нашей биатлонной сборной несколько лет. Он видел все, что там творилось. И если что-то подозрительное там происходило, то немецкий специалист должен нести за это гораздо больше ответственности, чем условные Антон Бабиков, Матвей Елисеев и Татьяна Акимова, которые три года назад об основной команде исключительно мечтали.

Однако Пихлер преспокойно заявляет, что все они должны быть лишены Олимпиады. А вот он может продолжать тренировать сборную Швеции как ни в чем не бывало.

Сложно сказать лицемерие это или он по каким-то причинам действительно считает, что все кроме него самого были посвящены в секретные преступные схемы. У Пихлера, в общем-то, время от времени проскакивают необдуманные заявления. Так во время чемпионата мира в Рупольдинге-2012 он вдруг почему-то публично назвал возглавлявшего сборную Белоруссии Клауса Зибера «допингистом». За что потом был вынужден принести извинения Дарье Домрачевой.

Тем не менее, особенно прискорбно, что именно человек, который работал в нашей стране несколько лет — и на протяжении всего этого времени постоянно улыбался и говорил, какие здесь замечательные условия — спустя какое-то время призывает к кардинальным мерам. Безусловно, виновные должны нести ответственность и у нас, увы, это происходит далеко не всегда. Однако компенсировать это тотальной дисквалификацией спортсменов, подавляющее большинство которых ни в чем невиновно, — такое же преступление, как и покрывательство виноватых.
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Пихлер призвал отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года

Пихлер призвал отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года

Всю российскую сборную следует отстранить от зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее, если подтвердятся обвинения комиссии WADA, по результатам работы которой от соревнований были отстранены биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина. Такое мнение высказал Вольфганг Пихлер, бывший тренер российской женской команды, пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на интервью специалиста агентству dpa.
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