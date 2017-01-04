Пихлер пошел против России
Экс-старший тренер женской биатлонной команды призывает отстранить Россию от Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.
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Крупнейшее немецкое информационное агентство DPA опубликовало сенсационный комментарий Вольфганга Пихлера. Специалист из Германии, тренировавший женскую российскую команду в 2011—2014 годах, заявил следующее.
— Моя команда была «чистой», я в этом уверен. Но если разговоры о допинге окажутся правдой, то россиянам стоит сделать олимпийскую паузу. Их необходимо отстранить. Безусловно, в таком случае пострадают невиновные, но другие меры не будут иметь смысла. У русских будет время подумать, и тогда мы сможем все начать заново.
Самое замечательное в том, что среди двух биатлонисток, чьи
Вольфганг был в эпицентре нашей биатлонной сборной несколько лет. Он видел все, что там творилось. И если
Однако Пихлер преспокойно заявляет, что все они должны быть лишены Олимпиады. А вот он может продолжать тренировать сборную Швеции как ни в чем не бывало.
Сложно сказать лицемерие это или он по
Тем не менее, особенно прискорбно, что именно человек, который работал в нашей стране несколько лет — и на протяжении всего этого времени постоянно улыбался и говорил, какие здесь замечательные условия — спустя
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