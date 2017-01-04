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4 января 2017, 14:20 | Биатлон | Советский спорт

Рикко Гросс: Сейчас не тот момент, чтобы вызывать на Кубок мира Логинова

Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал выбор состава команды на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе.

— Слепов заболел, сейчас у него высокая температура. А Логинов… Сейчас не тот момент, чтобы вызывать его на Кубок мира. Он может нам пригодиться в следующем, олимпийском сезоне.

Конечно, международные старты спортсмену нужны, но для его появления нужно выбрать правильное время. Сейчас ходит много разговоров, поэтому с этим нужно повременить, — заявил Гросс в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Александр Логинов отбыл дисквалификацию за употребление запрещенного препарата эритропоэтина.

Все его результаты, начиная с ноября 2013 года, были аннулированы. Сейчас спортсмен выступает на Кубке IBU.
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