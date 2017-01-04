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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28333874/
4 января 2017, 13:34 | Биатлон | ТАСС

Словацкий Осрблье примет юниорский ЧМ-2017 по биатлону вместо российского Острова

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Чемпионат мира среди молодежи и юниоров по биатлону 2017 года пройдет в словацком Осрблье. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Союз биатлонистов России с целью избежать обострения ситуации в свете допингового скандала уведомил IBU об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове (Псковская область).
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