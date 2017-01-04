Словацкий Осрблье примет юниорский ЧМ-2017 по биатлону вместо российского Острова
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Чемпионат мира среди молодежи и юниоров по биатлону 2017 года пройдет в словацком Осрблье. Об этом сообщает
пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Ранее Союз биатлонистов России с целью избежать обострения ситуации в свете допингового скандала уведомил IBU об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове (Псковская область).
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