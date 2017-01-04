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4 января 2017, 11:34 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: Буря в Оберхофе! Будут ли гонки?

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил сомнение в проведении гонок четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

Российский телекомментатор Дмитрий <span class=error>Губерниев</span> выразил сомнение в проведении гонок четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в <span class=error>Оберхофе</span> (Германия). Увеличить
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В городе поднялся сильнейший ветер.

«Буря в Оберхофе! Погода ужасающая, неистовая! Будут ли гонки?», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм».

Этап в Оберхофе должен начаться в четверг, 5 января, мужским спринтом. Напомним, что в 2016 году этап Кубка мира был перенесён из Оберхофа в Рупольдинг из-за отсутствия снега.
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