Губерниев: Буря в Оберхофе! Будут ли гонки?
Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил сомнение в проведении гонок четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
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Видимо, что-то случилось...
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В городе поднялся сильнейший ветер.
«Буря в Оберхофе! Погода ужасающая, неистовая! Будут ли гонки?», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм».
Этап в Оберхофе должен начаться в четверг, 5 января, мужским спринтом. Напомним, что в 2016 году этап Кубка мира был перенесён из Оберхофа в Рупольдинг
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