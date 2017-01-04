Пихлер призвал отстранить россиян от зимней Олимпиады 2018 года

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По словам Пихлера, «если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить». «Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет», — цитирует его интервью по Frankfurter Allgemeine Zeitung РИА Новости. В этом случае у России «будет время подумать», отметил специалист, который сейчас тренирует шведскую сборную.

Информация о дисквалификации Яны Романовой и Ольги Вилухиной появилась в конце декабря. Вилухина, двукратная серебряный призер Олимпиады в Сочи, в ноябре объявила о завершении карьеры.

22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по руководством Ричарда Макларена. Тогда же стало известно, что два российских биатлониста-участника ОИ-2014 отстранены от соревнований, но их имена тогда остались неизвестны.

Кроме того, СБР отказался от мартовского этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира 2017 года в Острове.