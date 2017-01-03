Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов КМ

«Я недоволен решением Международного союза биатлонистов (IBU) по допингу в России, — сказал Фуркад. — Два спортсмена отстранены, это хорошо, но это наименьшее из того, что нужно сделать. Отмена этапа Кубка мира в Тюмени — это пародия на борьбу с допингом, поскольку единственные, кто пострадали от этого, — это болельщики. Я устал от этого и расстроен».

Спортсмен заявил, что встреча с биатлонистами должна пройти в конце этой недели. «Мы должны встретиться, чтобы уладить разногласия. Я не выступаю против России или против кого-либо еще, я просто хочу, чтобы IBU был мужественнее в борьбе с допингом, но на сегодняшний день это не так. Я по- прежнему думаю о бойкоте, но я не буду делать этого в одиночку», — сказал француз.

«Моя первоначальная идея заключается в том, чтобы показать IBU, что мы принимаем решения, чтобы показать, что мы не согласны и хотим более обширных санкций по борьбе с допингом. Это то, что мы обсудим на коллективной основе», — добавил олимпийский чемпион.