Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28329119/
3 января 2017, 17:05 | Биатлон | ТАСС

Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов КМ

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад планирует обсудить с биатлонистами возможность коллективного бойкота оставшихся этапов Кубка мира. Об этом спортсмен сообщил в интервью телеканалу BFM.

<em>МОСКВА 3 января. /ТАСС/. </em>Двукратный олимпийский чемпион француз Мартен <span class=error>Фуркад</span> планирует обсудить с биатлонистами возможность коллективного бойкота оставшихся этапов Кубка мира. Об этом спортсмен сообщил в интервью телеканалу BFM. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я недоволен решением Международного союза биатлонистов (IBU) по допингу в России, — сказал Фуркад. — Два спортсмена отстранены, это хорошо, но это наименьшее из того, что нужно сделать. Отмена этапа Кубка мира в Тюмени — это пародия на борьбу с допингом, поскольку единственные, кто пострадали от этого, — это болельщики. Я устал от этого и расстроен».

Спортсмен заявил, что встреча с биатлонистами должна пройти в конце этой недели. «Мы должны встретиться, чтобы уладить разногласия. Я не выступаю против России или против кого-либо еще, я просто хочу, чтобы IBU был мужественнее в борьбе с допингом, но на сегодняшний день это не так. Я по- прежнему думаю о бойкоте, но я не буду делать этого в одиночку», — сказал француз.

«Моя первоначальная идея заключается в том, чтобы показать IBU, что мы принимаем решения, чтобы показать, что мы не согласны и хотим более обширных санкций по борьбе с допингом. Это то, что мы обсудим на коллективной основе», — добавил олимпийский чемпион.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Оберхофер: Нет смысла говорить о допинге в России, пока не проверят пробы

Итальянская биатлонистка Карин Оберхофер, которая может стать обладательницей олимпийской бронзы Сочи в спринте, если дисквалифицируют россиянку Ольгу Вилухину, прокомментировала допинговый скандал в России.
Еще 7 новостей  Все новости
3 января

Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов КМ

Экипаж Маганова признан победителем первого этапа ралли "Дакар" в зачете багги

Московское "Динамо" обыграло "Авангард" в матче чемпионата КХЛ