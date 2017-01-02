Малышко выступит за сборную России на этапе КМ в Оберхофе

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Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.

За мужскую сборную России на соревнованиях выступят: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин и Малышко. Ранее главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что в Оберхофе должен был выступить также Евгений Гараничев. Но, как сообщается, Гараничев по плану будет участвовать в пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Ранее стало известно, что в состав женской сборной России на этап в Оберхофе включены Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.