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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28323688/
2 января 2017, 17:19 | Биатлон | Р-Спорт

Малышко выступит за сборную России на этапе КМ в Оберхофе

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Дмитрий Малышко выступит за сборную России на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Дмитрий Малышко выступит за сборную России на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе сообщается на сайте Союза биатлонистов России. Увеличить
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Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 5 по 8 января.

За мужскую сборную России на соревнованиях выступят: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин и Малышко. Ранее главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что в Оберхофе должен был выступить также Евгений Гараничев. Но, как сообщается, Гараничев по плану будет участвовать в пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Ранее стало известно, что в состав женской сборной России на этап в Оберхофе включены Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.
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