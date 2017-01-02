Тихонов хочет провести Кубок своего имени с участием звезд мирового биатлона

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«На правах лучшего биатлониста XX века хотелось бы провести в честь 70-летия Кубок моего имени. Независимо от санкций, допинговых скандалов, я буду лично обращаться с просьбой приехать Уле-Эйнара Бьорндалена, Мартена Фуркада, Габриэлу Коукалову, буду общаться на эту тему с президентами федераций, Международным союзом биатлонистов. Разыграть Кубок в Тюмени можно будет среди регионов, и пригласить знаменитых спортсменов, провести это все под девизом «За «чистый» мировой биатлон», — сказал Тихонов.

Собеседник агентства отметил, что призовой фонд турнира может составить $27 тысяч.

Союз биатлонистов России (СБР) в конце прошлого года отказался от проведения этапа Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени с 9 по 12 марта, чтобы соревнования не проходили «среди подозрений и кривотолков», которые возникли в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Также Тюмень отказалась от проведения Гонки чемпионов с участием сильнейших биатлонистов мира, которая традиционно закрывает международный сезон.