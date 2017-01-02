Тихонов хочет провести Кубок своего имени с участием звезд мирового биатлона
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов по случаю 70-летия планирует провести в конце зимнего сезона Кубок своего имени, в котором примут участие звезды мирового биатлона. Об этом ТАСС рассказал сам юбиляр, который 2 января празднует день рождения.
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«На правах лучшего биатлониста XX века хотелось бы провести в честь 70-летия Кубок моего имени. Независимо от санкций, допинговых скандалов, я буду лично обращаться с просьбой приехать
Собеседник агентства отметил, что призовой фонд турнира может составить $27 тысяч.
Союз биатлонистов России (СБР) в конце прошлого года отказался от проведения этапа Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени с 9 по 12 марта, чтобы соревнования не проходили «среди подозрений и кривотолков», которые возникли в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Также Тюмень отказалась от проведения Гонки чемпионов с участием сильнейших биатлонистов мира, которая традиционно закрывает международный сезон.
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