Тарьей Бе пропустит этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

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Ранее Бе-старший пропустил начало сезона-2016/17 из-за проблем с дыхательными путями.

«Конечно, это очень тяжело. Мне надоело ждать, когда я вернусь в конкурентоспособную форму. В летний и осенний периоды я был в отличной форме, поэтому теперь еще обиднее от того, что не смогу принять участие в ближайшем этапе», — сказал Бе.

Также сообщаетcя, что лидер женской сборной Норвегии Тириль Экхофф пропустит этап в Оберхофе из-за простуды.

Тарьей Бе является чемпионом Олимпийских игр в Сочи в мужской эстафете. На счету 28-летнего норвежца также восемь золотых, одна серебряная и семь бронзовых наград на чемпионатах мира.