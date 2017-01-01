Два биатлониста сборной Беларуси переведены на самоподготовку
1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два биатлониста сборной Беларуси Юрий Лядов и Дмитрий Дюжев переведены на самоподготовку, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе Белорусской федерации биатлона.
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Видимо, что-то случилось...
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«За невыполнение плановых заданий в ходе первого триместра: первых трех этапов Кубка мира, а также невыполнение функциональных обязанностей
Как сообщалось, на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе, который стартует 5 января, в предварительную заявку тренерский штаб Юрия Альберса включил следующих спортсменок: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола. В составе мужской команды выступят Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников.
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