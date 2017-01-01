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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28318566/
1 января 2017, 13:37 | Биатлон | БЕЛТА

Два биатлониста сборной Беларуси переведены на самоподготовку

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два биатлониста сборной Беларуси Юрий Лядов и Дмитрий Дюжев переведены на самоподготовку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

<em>1 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Два биатлониста сборной <span class=error>Беларуси</span> Юрий <span class=error>Лядов</span> и Дмитрий <span class=error>Дюжев</span> переведены на самоподготовку сообщили <span class=error>БЕЛТА</span> в <nobr>пресс-службе</nobr> Белорусской федерации биатлона. Увеличить
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«За невыполнение плановых заданий в ходе первого триместра: первых трех этапов Кубка мира, а также невыполнение функциональных обязанностей спортсмена-инструктора руководством федерации было принято решение о выведении из состава национальной команды и переводе на самоподготовку Дмитрия Дюжева. В связи с низкими показателями в ходе первых трех этапов Кубка мира Юрий Лядов также выведен из состава сборной и перешел на самоподготовку», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе, который стартует 5 января, в предварительную заявку тренерский штаб Юрия Альберса включил следующих спортсменок: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола. В составе мужской команды выступят Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников.

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