Два биатлониста сборной Беларуси переведены на самоподготовку

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«За невыполнение плановых заданий в ходе первого триместра: первых трех этапов Кубка мира, а также невыполнение функциональных обязанностей спортсмена-инструктора руководством федерации было принято решение о выведении из состава национальной команды и переводе на самоподготовку Дмитрия Дюжева. В связи с низкими показателями в ходе первых трех этапов Кубка мира Юрий Лядов также выведен из состава сборной и перешел на самоподготовку», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе, который стартует 5 января, в предварительную заявку тренерский штаб Юрия Альберса включил следующих спортсменок: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич, Надежда Писарева, Динара Алимбекова и Анна Сола. В составе мужской команды выступят Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Сергей Бочарников.