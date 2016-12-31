Оберхофер и Хофер выиграли «Гонку в городе» в Гармиш-Партенкирхене
Итальянцы Карин Оберхофер и Лукас Хофер победили в смешанной эстафете в рамках выставочной «Гонки в городе», которая состоялась в
Гармиш-Партенкирхене.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второе и третье места заняли немецкие дуэты Марен Хаммершмидт/Бенедикт Долль и Мириам Гёсснер/Флориан Граф.
Биатлон. «Гонка в городе».
Смешанная эстафета
1. Карин Оберхофер/Лукас Хофер (Италия).
2. Марен Хаммершмидт/Бенедикт Долль (Германия).
3. Мириам Гёсснер/Флориан Граф (Германия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter