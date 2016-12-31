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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28313757/
31 декабря 2016, 11:55 | Биатлон | Чемпионат.com

Оберхофер и Хофер выиграли «Гонку в городе» в Гармиш-Партенкирхене

Итальянцы Карин Оберхофер и Лукас Хофер победили в смешанной эстафете в рамках выставочной «Гонки в городе», которая состоялась в Гармиш-Партенкирхене.

Итальянцы Карин Оберхофер и Лукас Хофер победили в смешанной эстафете в рамках выставочной Гонки в городе которая состоялась в Гармиш-Партенкирхене. Увеличить
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Второе и третье места заняли немецкие дуэты Марен Хаммершмидт/Бенедикт Долль и Мириам Гёсснер/Флориан Граф.

Биатлон. «Гонка в городе». Гармиш-Партенкирхен, Германия
Смешанная эстафета

1. Карин Оберхофер/Лукас Хофер (Италия).
2. Марен Хаммершмидт/Бенедикт Долль (Германия).
3. Мириам Гёсснер/Флориан Граф (Германия).
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