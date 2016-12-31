Дюжева и Лядова вывели из состава сборной Беларуси по биатлону
Руководство Федерации биатлона Беларуси приняло решение вывести из состава мужской сборной и отправить на самоподготовку Дмитрия Дюжева и Юрия Лядова.
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«За невыполнение плановых заданий в ходе первого триместра — первых трёх этапов Кубка мира, а также невыполнение функциональных обязанностей
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