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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28311941/
31 декабря 2016, 2:01 | Биатлон | Чемпионат.com

Дюжева и Лядова вывели из состава сборной Беларуси по биатлону

Руководство Федерации биатлона Беларуси приняло решение вывести из состава мужской сборной и отправить на самоподготовку Дмитрия Дюжева и Юрия Лядова.

Руководство Федерации биатлона <span class=error>Беларуси</span> приняло решение вывести из состава мужской сборной и отправить на самоподготовку Дмитрия <span class=error>Дюжева</span> и Юрия <span class=error>Лядова</span>. Увеличить
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«За невыполнение плановых заданий в ходе первого триместра — первых трёх этапов Кубка мира, а также невыполнение функциональных обязанностей спортсмена-инструктора руководством федерации было принято решение о выведении из состава национальной команды Республики Беларусь по биатлону и переводе на самоподготовку Дмитрия Дюжева. В связи с низкими показателями в ходе первых трёх этапов Кубка мира Юрий Лядов также был выведен из состава сборной и перешёл на самоподготовку», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

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