Домрачева включена в предварительную заявку сборной Беларуси на этап КМ в Оберхофе

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Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в Оберхофе 5 января мужской спринтерской гонкой, 6 января на старт выйдут женщины.

Домрачева значится в заявке женской сборной на этап, сообщили агентству Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

Если Домрачева выйдет на старт в Оберхофе, для нее это будут первые официальные соревнования в новом сезоне после рождения дочери Ксении.