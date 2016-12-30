Домрачева включена в предварительную заявку сборной Беларуси на этап КМ в Оберхофе
МОСКВА, 30 дек —
Р-Спорт. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева попала в предварительную заявку сборной Беларуси на четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
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Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в Оберхофе 5 января мужской спринтерской гонкой, 6 января на старт выйдут женщины.
Домрачева значится в заявке женской сборной на этап, сообщили агентству Sputnik в
Если Домрачева выйдет на старт в Оберхофе, для нее это будут первые официальные соревнования в новом сезоне после рождения дочери Ксении.
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