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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28298060/
29 декабря 2016, 16:55 | Биатлон | ТАСС

Контиолахти готов принять перенесенный из Тюмени этап КМ по биатлону

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Финский Контиолахти готов провести перенесенный из Тюмени этап Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает финская телекомпания Yle.

Международный союз биатлонистов обратился к организаторам финского этапа с подобным предложением. Увеличить
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Отмечается, что Международный союз биатлонистов (IBU) обратился к организаторам финского этапа с вопросом о возможности провести восьмой этап Кубка мира, перенесенный из России. «Мы ответили, что сможем. У нас есть договор с рядом партнеров, а также с Ассоциацией биатлона Финляндии на проведение этапа», — сказал исполнительный директор спортивного клуба «Контиолахти» Томи-Пекка Риихивори.

Союз биатлонистов России (СБР) на прошлой неделе отказался от проведения этапа Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени с 9 по 12 марта, чтобы соревнования не проходили «среди подозрений и кривотолков», которые возникли в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Окончательное решение о месте проведения будет объявлено в середине января 2017 года.
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