Главные события 2016 года в биатлоне

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Дело 31

События последних дней, связанные со скандальными антидопинговыми расследованиями, оставляют на обочине другие спортивные итоги года в биатлоне. Которые, впрочем, в нынешней ситуации окончательными даже трудно назвать.

После публикации второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена Международный союз биатлонистов (IBU) получил список из 31 российского спортсмена, имена которых упоминались в документах. Российский биатлон оказался под угрозой полного отстранения от международных соревнований, однако худшего не случилось.

Персонально имена в «деле 31» пока на называются, но известно, что в этом списке есть как представители национальной сборной, так и менее известные спортсмены, расследование в отношении которых будет продолжаться.

От соревнований отстранены двое из сборной, а их дела, как фигурантов скандала с якобы подменой проб на Олимпиаде-2014 в Сочи, передали в Международный олимпийский комитет.

Именно на основании последнего факта IBU совместно с Союзом биатлонистов России приняли решение отказаться от проведения финального этапа Кубка мира-2016/17 в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и молодежи в Острове (Псковская область).

Мировая Тюмень

Пока все эти санкции не коснулись еще одного события 2016 года, но на этот раз с положительным знаком — решения отдать право на проведение чемпионата мира 2021 года Тюмени. Однако, как уже было сказано, расследование IBU продолжается, а то, что крупные турниры из России переносятся легко, и никому за это ничего не бывает, знают уже пять международных федераций.

Решение о том, что чемпионат мира-2021 пройдет в Тюмени, было принято в начале сентября.

Российский город выиграл это право в соперничестве с двумя известными европейскими центрами биатлона — Нове-Место (Чехия) и Поклюка (Словения).

В последний раз Россия принимала чемпионат мира в 2011 году, и это был Ханты-Мансийск, а Тюмень принимала в начале 2016 года чемпионат Европы. И вот в этом сезоне должна была организовывать финальный этап Кубка мира.

Неудовлетворительный сезон

На не самой мажорной ноте завершается биатлонный календарный год, и совсем уж на минорной завершался весной год спортивный:

на главном старте минувшего сезона — чемпионате мира в норвежском Холменколлене — россияне не завоевали ни одной награды.

В российской биатлонной истории до этого раньше не было такого, чтобы спортсмены возвращались с мирового первенства без наград. Однажды это случилось во времена СССР, но в далеком 1978 года на чемпионате разыгрывалось всего три комплекта наград, а сейчас — 11.

В итоге и тренерский совет СБР, и экспертный совет в Минспорта признали неудовлетворительным выступление и мужской, и женской сборных России в сезоне-2015/16. Тем не менее, в руководстве сборной изменений произошло не так много.

Александр Касперович продолжил работу на посту главного тренера сборной, а знаменитый немец Рикко Гросс — в качестве старшего тренера мужской команды по контракту, который рассчитан до окончания Олимпийских игр 2018 года.

А вот старшим тренером женской сборной России был назначен олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Валерий Медведцев, сменивший на этом посту Сергея Коновалова.

Фуркад пять раз подряд

Главным героем сезона в мировом биатлоне снова стал француз Мартен Фуркад, в пятый раз подряд выигравший общий зачет Кубка мира.

Двукратный олимпийский чемпион Сочи, которому всего 28 лет, уже приблизился к великому норвежцу Уле Эйнару Бьорндалену.

— единственному биатлонисту, которому шесть раз удавалось завоевывать большой Хрустальный глобус по итогам кубкового сезона. Россиянин Антон Шипулин стал третьим в общем зачете Кубка мира-2015/16.

К тому, что показал Фуркад в прошлом сезоне, даже трудно подобрать эпитет — все они покажутся бледными на фоне сверкающих трофеев француза. Вместе с большим Глобусом, расположились и малые — за победы в зачетах индивидуальных гонок, спринта, пасьюта и масс-старта. На чемпионате мира в Холменколлене он завоевал 4 золотые награды при одной серебряной.

В женском биатлоне такой гегемонии какой-то одной из спортсменок нет: лидером сезоне стала чешка Габриела Соукалова, теперь несильно, но сменившая фамилию на Коукалова.

Конкуренцию ей в Кубке мира составляли проведшая полный сезон после рождения ребенка француженка Мари Дорен-Абьер и итальянка Доротея Вирер. А вот на ЧМ-2016 чешке не удалось завоевать ни одной медали!

Лучше других этот турнир провела Дорен-Абер, выигравшая в Холменколлене больше всех наград и среди женщин, и среди мужчин — шесть. На ее счету три победы, два серебра и бронза.

Бьорндален навсегда

Смена поколений происходит и в биатлоне, но не очень-то быстро, особенно в мужском. Ну, а куда спешить, если легендарный норвежец Уле Эйнар Бьорндален в свои 42 года не только создает конкуренцию молодым, но и обыгрывает их?

Для того, чтобы положить конец слухам, ходящим из сезона в сезон, 13-кратных призер Олимпийских игр и обладатель 44 медалей чемпионатов мира в апреле.

собрал пресс-конференцию, целью которой было сказать: «Не дождетесь!». И пошел на свой 24-й сезон в Кубке мира….