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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28295783/
29 декабря 2016, 14:15 | Биатлон | ТАСС

Отстраненная биатлонистка Романова убеждена в своей невиновности

МОСКВА, 29 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по биатлону Яна Романова, которая была отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, убеждена в своей невиновности. Соответствующее заявление спортсменка сделала ТАСС.

Спортсменка заявила ТАСС что все ее пробы чистые и ей нечего скрывать. Увеличить
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© AFP 2016

Международный союз биатлонистов (IBU) 22 декабря заявил о временном отстранении двух российских биатлонистов, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела на основе данных, представленных в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена. Позже выяснилось, что речь идет о Романовой и ее напарнице по команде Ольге Вилухиной.

«Я уверена, что все мои пробы чистые, мне нечего скрывать. Но глядя на все, что происходит сейчас вокруг нашего спорта, на все эти доклады, списки и массовые отстранения спортсменов, я понимаю, что ситуация может сложиться так, что мне придется защищаться. Вопрос только в том, от чего защищаться — от царапин на пробирках?» — сказала Романова.

Криминалистическая экспертиза, произведенная комиссией WADA, обнаружила наличие царапин на емкостях с пробами ряда российских спортсменов, что, по мнению Макларена, свидетельствует об их вскрытии и подмене. На основании царапин на пробирках ранее были отстранены от соревнований шесть российских лыжников, в числе которых олимпийский чемпион Сочи Александр Легков.

Романова выступала за сборную России с 2008 по 2015 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи в эстафете. На чемпионате Европы 2009 года завоевала серебро и бронзу. Трижды побеждала на этапах Кубка мира.
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Двукратный призер ОИ-2014 Вилухина заявила, что все ее допинг-пробы были чистыми

Двукратный призер ОИ-2014 Вилухина заявила, что все ее допинг-пробы были чистыми

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Двукратный призер зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи российская биатлонистка Ольга Вилухина заявила, что все допинг-пробы, взятые у нее на протяжении карьеры, были чистыми, а информацию СМИ о дисциплинарном деле в ее отношении нельзя ничем объяснить, и она готова отстаивать свое честное имя в суде.
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Отстраненная биатлонистка Романова убеждена в своей невиновности

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