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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28293643/
29 декабря 2016, 11:54 | Биатлон | Чемпионат.com

Биланенко: В плане стрельбы Домрачева давно готова к стартам

Тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Биланенко сообщил, что трёхкратная олимпийская чемпионка представительница Беларуси Дарья Домрачева впечатлила его работой на огневом рубеже в Шушене. Дарья набирает форму после рождения ребёнка. Ожидается, что она должна выступить на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Биланенко сообщил что трёхкратная олимпийская чемпионка представительница <span class=error>Беларуси</span> Дарья Домрачева впечатлила его работой на огневом рубеже в <span class=error>Шушене</span>. Увеличить
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«Я её видел на тренировках в Шушене в Норвегии. То, что я видел на огневом рубеже, говорит о том, что в стрелковом плане она давно готова к стартам. На лыжне я её почти не видел, трудно судить о её форме. Хотя примеры говорят о том, что и после рождения ребёнка можно демонстрировать высокие результаты», — цитируют Биланенко «Подробности».

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