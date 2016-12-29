Биланенко: В плане стрельбы Домрачева давно готова к стартам
Тренер женской сборной Украины по биатлону Александр Биланенко сообщил, что трёхкратная олимпийская чемпионка представительница Беларуси Дарья Домрачева впечатлила его работой на огневом рубеже в Шушене. Дарья набирает форму после рождения ребёнка. Ожидается, что она должна выступить на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я её видел на тренировках в Шушене в Норвегии. То, что я видел на огневом рубеже, говорит о том, что в стрелковом плане она давно готова к стартам. На лыжне я её почти не видел, трудно судить о её форме. Хотя примеры говорят о том, что и после рождения ребёнка можно демонстрировать высокие результаты», — цитируют Биланенко «Подробности».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter