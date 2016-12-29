Биланенко: В плане стрельбы Домрачева давно готова к стартам

«Я её видел на тренировках в Шушене в Норвегии. То, что я видел на огневом рубеже, говорит о том, что в стрелковом плане она давно готова к стартам. На лыжне я её почти не видел, трудно судить о её форме. Хотя примеры говорят о том, что и после рождения ребёнка можно демонстрировать высокие результаты», — цитируют Биланенко «Подробности».