Шипулин и Акимова возглавили рейтинг Союза биатлонистов России
Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи Антон Шипулин возглавил рейтинг Союза биатлонистов России.
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В активе 29-летнего спортсмена 758 очков. Второе место занимает Максим Цветков (668), третье — Матвей Елисеев (615). Лидером Кубка России является его действующий обладатель Сергей Корастылёв (263).
В женском рейтинге
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