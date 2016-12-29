Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28292652/
29 декабря 2016, 10:44 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин и Акимова возглавили рейтинг Союза биатлонистов России

Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи Антон Шипулин возглавил рейтинг Союза биатлонистов России.

Олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи Антон <span class=error>Шипулин</span> возглавил рейтинг Союза биатлонистов России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В активе 29-летнего спортсмена 758 очков. Второе место занимает Максим Цветков (668), третье — Матвей Елисеев (615). Лидером Кубка России является его действующий обладатель Сергей Корастылёв (263).

В женском рейтинге по-прежнему лидером является Татьяна Акимова (610). На второй позиции Екатерина Глазырина (356), на третьей — Ольга Подчуфарова (333). В зачёте Кубка России лидирует Виолетта Закурдаева (223).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 6 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена