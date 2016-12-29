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29 декабря 2016, 9:40 | Биатлон | Р-Спорт

Двукратный призер ОИ-2014 Вилухина заявила, что все ее допинг-пробы были чистыми

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Двукратный призер зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи российская биатлонистка Ольга Вилухина заявила, что все допинг-пробы, взятые у нее на протяжении карьеры, были чистыми, а информацию СМИ о дисциплинарном деле в ее отношении нельзя ничем объяснить, и она готова отстаивать свое честное имя в суде.

Двукратный призер зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи российская <span class=error>биатлонистка</span> Ольга <span class=error>Вилухина</span> заявила что все <nobr>допинг-пробы</nobr> взятые у нее на протяжении карьеры были чистыми а информацию СМИ о дисциплинарном деле в ее отношении нельзя ничем объяснить и она готова отстаивать свое честное имя в суде. Увеличить
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Международный союз биатлонистов (IBU) ранее сообщил о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена. Также IBU принял к сведению, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении двух атлетов, в связи с чем временно отстранил их от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.

«Мне очень сложно хоть как-то объяснить появившуюся в СМИ информацию. Или хотя бы выдвинуть какие-то версии. Стали мы жертвами чьих-то больных фантазий или каких-то подковерных игр, я не знаю. Но все мои допинг-пробы на протяжении всей спортивной карьеры — до, во время и после игр в Сочи — были чистыми! И почему они вдруг стали подозрительными, я категорически не понимаю! Каждый следующий день после забора допинг-пробы (а в Сочи у нас их брали чуть ли не через день) в (систему) ADAMS мне приходил отрицательный ответ. Подозрительны не наши пробы, а все эти доклады Макларена, списки Родченкова и их бездоказательные обвинения», — заявила Вилухина «Р-Спорт».

«Я буду бороться за чистоту своего имени и результатов. Если будут предъявлены обвинения, буду нанимать адвокатов и подавать в суд, потому что все происходящее — абсурд. И я уверена, что буду не одна в этой борьбе — слишком много спортсменов оказались под ударом», — добавила спортсменка.
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