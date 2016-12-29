Двукратный призер ОИ-2014 Вилухина заявила, что все ее допинг-пробы были чистыми
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт. Двукратный призер зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи российская биатлонистка Ольга Вилухина заявила, что все допинг-пробы, взятые у нее на протяжении карьеры, были чистыми, а информацию СМИ о дисциплинарном деле в ее отношении нельзя ничем объяснить, и она готова отстаивать свое честное имя в суде.
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Международный союз биатлонистов (IBU) ранее сообщил о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Ричарда Макларена. Также IBU принял к сведению, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении двух атлетов, в связи с чем временно отстранил их от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.
«Мне очень сложно хоть
«Я буду бороться за чистоту своего имени и результатов. Если будут предъявлены обвинения, буду нанимать адвокатов и подавать в суд, потому что все происходящее — абсурд. И я уверена, что буду не одна в этой борьбе — слишком много спортсменов оказались под ударом», — добавила спортсменка.
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