Пидгрушная и Семенов заняли 9-е место в Рождественской гонке
Украинцы опередили только дуэт из Канады.
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В немецком Гельзенкирхене завершилась самая престижная коммерческая биатлонная «Рождественская гонка» (не входит в официальный календарь IBU), в которой украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов заняли 9-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинский дуэт сумел обогнать только дуэт из Канады.
Соревнования с участием десяти дуэтов — 20 биатлонистов, у украинцев не заладились с первого заезда. В
Гонку выиграл немецкий дуэт Ваннеса Хинц — Симон Шемпп, преодолевшие дистанцию за 33 минуты 11,4 секунды. Следом финишировал еще один дуэт из Германии Франциска Хильдебранд — Эрик Лессер (16,7 секунды отставания), на третьем месте россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков с 40,2 секунды отставания.
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