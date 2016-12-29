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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28289549/
29 декабря 2016, 1:03 | Биатлон | УНИАН

Пидгрушная и Семенов заняли 9-е место в Рождественской гонке

Украинцы опередили только дуэт из Канады.

Украинцы опередили только дуэт из Канады. Увеличить
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В немецком Гельзенкирхене завершилась самая престижная коммерческая биатлонная «Рождественская гонка» (не входит в официальный календарь IBU), в которой украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов заняли 9-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский дуэт сумел обогнать только дуэт из Канады.

Соревнования с участием десяти дуэтов — 20 биатлонистов, у украинцев не заладились с первого заезда. В массс-старте украинцы заняли 7-е место. В последующей затем гонке преследования, из-за многочисленных промахов Пидгрушная и Семенов не тольео не приблизились к лидерам, но и пропустили еще два дуэта вперед. Итоговое отставание нашего дуэта от победителей составило 1 минуту 20 секунд.

Гонку выиграл немецкий дуэт Ваннеса Хинц — Симон Шемпп, преодолевшие дистанцию за 33 минуты 11,4 секунды. Следом финишировал еще один дуэт из Германии Франциска Хильдебранд — Эрик Лессер (16,7 секунды отставания), на третьем месте россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков с 40,2 секунды отставания.

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