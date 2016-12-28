Подчуфарова и Волков стали третьими в пасьюте в «Рождественской гонке»
МОСКВА, 28 дек —
Р-Спорт. Российские биатлонисты Ольга Подчуфарова и Алексей Волков стали третьими в пасьюте в рамках «Рождественской гонки» в немецком Гельзенкирхене.
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Подчуфарова и Волков 40,2 секунды, допустив 7 промахов, уступили победителям немцам Ванессе Хинц и Симону Шемппу (33 минуты 11,4 секунды; 4 промаха). Второй стала еще одна немецкая пара Франциска Хильдебранд/Эрик Лессер (+16,7; 6).
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