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28 декабря 2016, 23:51 | Биатлон | Р-Спорт

Подчуфарова и Волков стали третьими в пасьюте в «Рождественской гонке»

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Российские биатлонисты Ольга Подчуфарова и Алексей Волков стали третьими в пасьюте в рамках «Рождественской гонки» в немецком Гельзенкирхене.

Российские биатлонисты Ольга Подчуфарова и Алексей Волков стали третьими в пасьюте в рамках Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене. Увеличить
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Подчуфарова и Волков 40,2 секунды, допустив 7 промахов, уступили победителям немцам Ванессе Хинц и Симону Шемппу (33 минуты 11,4 секунды; 4 промаха). Второй стала еще одна немецкая пара Франциска Хильдебранд/Эрик Лессер (+16,7; 6).

Ранее Подчуфарова и Волков стали третьими в масс-старте.
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