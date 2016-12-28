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28 декабря 2016, 19:46 | Биатлон | Спорт-Экспресс

La Gazzetta dello Sport: IBU отстранил Вилухину и Романову от международных соревнований

Российские биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова отстранены от соревнований Междунардным союзом биатлонистов (IBU) на основе доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Российские биатлонистки Анна Богалий Яна Романова и Ольга Вилухина (слева направо) на церемонии проводов двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой из большого спорта в Ханты-Мансийске. Увеличить
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Вилухина на Олимпиаде в Сочи завоевала серебро в спринте, Романова — серебро в эстафете. В ноябре 2016-года Вилухина объявила о завершении карьеры.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что организация не только начал дисциплинарное расследование в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх-2014 и изучение проб которых Маклареном указывает на возможные манипуляции, но вдобавок намерен перепроверить все взятые у россиян тесты в Сочи.

Добавим, что МОК начал дисциплинарное расследование в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх-2014 и изучение проб которых Маклареном указывает на возможные манипуляции. Также президент МОК Томас Бах заявил, что его организация вдобавок намерена перепроверить все взятые у россиян тесты в Сочи.
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