La Gazzetta dello Sport: IBU отстранил Вилухину и Романову от международных соревнований

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Вилухина на Олимпиаде в Сочи завоевала серебро в спринте, Романова — серебро в эстафете. В ноябре 2016-года Вилухина объявила о завершении карьеры.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что организация не только начал дисциплинарное расследование в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх-2014 и изучение проб которых Маклареном указывает на возможные манипуляции, но вдобавок намерен перепроверить все взятые у россиян тесты в Сочи.

Добавим, что МОК начал дисциплинарное расследование в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх-2014 и изучение проб которых Маклареном указывает на возможные манипуляции. Также президент МОК Томас Бах заявил, что его организация вдобавок намерена перепроверить все взятые у россиян тесты в Сочи.