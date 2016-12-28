Подчуфарова и Волков выступят в рождественской гонке по биатлону
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Традиционная рождественская гонка по биатлону пройдет в среду на «Фельтинс-Арене» в германском Гельзенкирхене. В составе российской сборной выступят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.
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Рождественская гонка по биатлону — популярное коммерческое соревнование, с 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене в формате личной смешанной эстафеты. Гонка состоит из двух этапов — сначала эстафета, затем пасьют.
В нынешнем году в рождественской гонке примут участие 10 команд из девяти стран, хозяева из Германии по традиции представлены двумя парами. В отсутствие сильнейшего биатлониста мира Мартена Фуркада в составе сборной Франции выступят Анаис Бескон и
Германию в предстоящей гонке представят Ванесса Хинц и Симон Шемп, а также Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер. В Гельзенкирхене также выступят команды Чехии (Габриэла Коукалова и Михал Шлезингр), Италии (Доротея Вирер и Доминик Виндиш), Норвегии (Фанни Хорн Биркеланд и Ларс Хельге Биркеланд), Австрии (Юлия Швайгер и Симон Эдер), Украины (Елена Пидгрушная и Сергей Семенов) и Канады (Меган Тэнди и Макс Дэвис).
Старт эстафеты будет дан в 20:15 мск, участникам предстоит бежать по кругу в 1300 м, 400 из них будут проходить по стадиону, где расположено и стрельбище. В 21:30 мск стартует гонка преследования.
Четырехкратный Бьорндален
За 14 лет лишь раз гонка не состоялась в новогодние праздники — в 2010 году
Трижды рождественскую гонку выигрывали российские биатлонисты. В 2007 году первыми стали Дмитрий Ярошенко и Екатерина Юрьева, 2010 — Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, 2012 — Антон Шипулин и Екатерина Юрлова. Чаще других победителем гонки становился норвежец
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