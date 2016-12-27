СБР попросил перевозчиков и отели вернуть деньги болельщикам из-за отмены этапа КМ
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Союз биатлонистов России (СБР) в лице его президента Александра Кравцова попросил авиакомпании и тюменские отели оказать содействие болельщикам, которые планировали посетить мартовский этап Кубка мира, и компенсировать им стоимость билетов или брони номера.
Восьмой этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени в марте 2017 года. Однако 22 декабря СБР объявил, что проведение этапа и юниорского чемпионата мира в ближайшие месяцы на территории РФ в сложившихся после второй части доклада комиссии Ричарда Макларена обстоятельствах невозможно и принял решение о возвращении турниров Международному союзу биатлонистов (IBU).
«В настоящее время многие болельщики, планировавшие поддержать команду в Тюмени, вынуждены отменить поездку — сдать авиа- или железнодорожные билеты и отказаться от номера в гостинице. В некоторых случаях возврат средств или их частичная компенсация не предусмотрены стандартными положениями ваших компаний. Убедительно просим вас откликнуться на исключительные обстоятельства, ставшие причиной отказов от поездки в Тюмень, и рассмотреть возможность компенсации стоимости билетов обратившимся к вам гражданам», — говорится в обращении президента СБР на сайте организации.
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