СБР попросил перевозчиков и отели вернуть деньги болельщикам из-за отмены этапа КМ

Восьмой этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени в марте 2017 года. Однако 22 декабря СБР объявил, что проведение этапа и юниорского чемпионата мира в ближайшие месяцы на территории РФ в сложившихся после второй части доклада комиссии Ричарда Макларена обстоятельствах невозможно и принял решение о возвращении турниров Международному союзу биатлонистов (IBU).

«В настоящее время многие болельщики, планировавшие поддержать команду в Тюмени, вынуждены отменить поездку — сдать авиа- или железнодорожные билеты и отказаться от номера в гостинице. В некоторых случаях возврат средств или их частичная компенсация не предусмотрены стандартными положениями ваших компаний. Убедительно просим вас откликнуться на исключительные обстоятельства, ставшие причиной отказов от поездки в Тюмень, и рассмотреть возможность компенсации стоимости билетов обратившимся к вам гражданам», — говорится в обращении президента СБР на сайте организации.