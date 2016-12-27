IBU уже начал поиск города-организатора этапа КМ, который заменит Тюмень

Восьмой этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени в марте 2017 года, чемпионата мира среди юношей и юниоров — в конце февраля в Острове (Псковская область). Однако 22 декабря СБР объявил, что проведение этапа и юниорского чемпионата мира в ближайшие месяцы на территории РФ в сложившихся обстоятельствах невозможно и принял решение о возвращении турниров.

Ранее IBU начал расследование после получения списка из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. А некоторые спортсмены и сборные заявили о готовности бойкотировать тюменский этап.

«С этого момента начат поиск новых мест для этих двух соревнований (этапа Кубка мира и чемпионата мира среди юношей и юниоров). Сейчас нет какого-то определенного дедлайна, но как только подходящая арена и оргкомитет будут найдены, IBU опубликует информацию на официальном сайте», — сообщили в пресс-службе.