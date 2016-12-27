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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28274997/
27 декабря 2016, 17:35 | Биатлон | Р-Спорт

IBU уже начал поиск города-организатора этапа КМ, который заменит Тюмень

Международный союз биатлонистов (IBU) уже начал поиск городов-организаторов для перенесенных из России турниров — этапа Кубка мира и юношеского и юниорского чемпионата мира, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IBU.

Восьмой этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени в марте 2017 года, чемпионата мира среди юношей и юниоров — в конце февраля в Острове (Псковская область). Однако 22 декабря СБР объявил, что проведение этапа и юниорского чемпионата мира в ближайшие месяцы на территории РФ в сложившихся обстоятельствах невозможно и принял решение о возвращении турниров.

Ранее IBU начал расследование после получения списка из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. А некоторые спортсмены и сборные заявили о готовности бойкотировать тюменский этап.

«С этого момента начат поиск новых мест для этих двух соревнований (этапа Кубка мира и чемпионата мира среди юношей и юниоров). Сейчас нет какого-то определенного дедлайна, но как только подходящая арена и оргкомитет будут найдены, IBU опубликует информацию на официальном сайте», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе подтвердили, что инициатором решения о переносе стартов из РФ была российская сторона. «Как и сообщалось в пресс-релизе от 22 декабря, СБР отдал (международному союзу) обратно оба соревнования», — уточнил собеседник агентства.
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