Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28273984/
27 декабря 2016, 16:12 | Биатлон | Советский спорт

Хинц заменит Пройс на «Рождественской гонке»

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс пропустит сегодняшнюю «Рождественскую гонку» в Гельзенкирхене из-за болезни.

Вместо Пройс на старт выйдет ее подруга по сборной Германии Ванесса Хинц. Она выступит в паре с Симоном Шемппом.

Ранее стало известно, что «Рождественскую гонку» пропустит Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Напомним, Россию на домашней арене клуба «Шальке 04» представят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.

Масс-старт в Гельзенкирхене начнется в 20:15 по московскому времени, а гонка преследования — в 21:30.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Зайцева: Если моя фамилия всплывёт в связи с допингом, подам в суд на Родченкова

Зайцева: Если моя фамилия всплывёт в связи с допингом, подам в суд на Родченкова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что если её имя всплывёт в списке нарушителей антидопинговых правил, то она подаст в суд на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.
Еще 7 новостей  Все новости
21 декабря

Никто этого не ожидал! У Льва Яшина отобрали «Золотой мяч»?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)