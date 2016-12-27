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27 декабря 2016, 14:55 | Биатлон | Чемпионат.com

Зайцева: Если моя фамилия всплывёт в связи с допингом, подам в суд на Родченкова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что если её имя всплывёт в списке нарушителей антидопинговых правил, то она подаст в суд на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила что если её имя всплывёт в списке нарушителей антидопинговых правил то она подаст в суд на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. Увеличить
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«Спортсмен должен отвечать за то, что у него в организме? Я согласна, он отвечает. Когда ты конкретно что-то делаешь, то отвечаешь. Должен знать, что тебе предлагают, что ты хочешь от результата.

В спорте можно достигать высот, не принимая допинг. Я никогда ничего не принимала. Если вдруг всплывёт моя фамилия — это будет бред. Подам в суд на Родченкова, куда угодно. Потому что это неправда. Я всегда знаю, что принимаю.

Если бы было так легко применить допинг, пополоскать горло виски и мартини. Это всё выдумка. Биатлонистам нельзя принимать никакого алкоголя", — сказала Зайцева в эфире «Спорт FM».
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