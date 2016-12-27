Зайцева: Если моя фамилия всплывёт в связи с допингом, подам в суд на Родченкова

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«Спортсмен должен отвечать за то, что у него в организме? Я согласна, он отвечает. Когда ты конкретно что-то делаешь, то отвечаешь. Должен знать, что тебе предлагают, что ты хочешь от результата.

В спорте можно достигать высот, не принимая допинг. Я никогда ничего не принимала. Если вдруг всплывёт моя фамилия — это будет бред. Подам в суд на Родченкова, куда угодно. Потому что это неправда. Я всегда знаю, что принимаю.

Если бы было так легко применить допинг, пополоскать горло виски и мартини. Это всё выдумка. Биатлонистам нельзя принимать никакого алкоголя", — сказала Зайцева в эфире «Спорт FM».