Дебют Акимовой и Бабикова, юбилей Фуркада. Лучшие гонки-2016
«СЭ» вспоминает самые яркие гонки уходящего года.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ВНЕЗАПНЫЙ ЭДЕР, СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ГАРАНИЧЕВ.
Под Новый год, да и сразу после него, кажется, что невозможное возможно. Хочется верить в чудеса, и они зачастую происходят. Первая послепраздничная гонка преследования получилась на редкость яркой и динамичной: лидер менялся после каждого огневого рубежа, а победу всего лишь в третий раз в своей карьере на этапе Кубка мира одержал Симон Эдер. Маленький праздник устроил и Евгений Гараничев — по итогам спринта он был лишь 40-м, а по ходу пасьюта отыграл 31 позицию и закончил 9-м. Казалось, это будет началом большого года.
ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПОДЧУФАРОВОЙ.
Антхольц любит нашу команду, и эти чувства взаимны. Прошлой зимой на шестом этапе Кубка мира сборная России выдала лучший в сезоне, да и вообще в истории результат. Началось все с первой кубковой победы Ольги Подчуфаровой, которая оставила за спиной любимицу итальянских болельщиков Доротею Вирер. Третьей в той гонке стала еще одна россиянка — Екатерина Юрлова. Считаю, что провела идеальную во всех отношениях гонку, — не поскупилась тогда на похвалу сама себе Подчуфарова.
ЕКАТЕРИНА ВМЕСТО ОЛЬГИ.
Два дня спустя на высшей ступени пьедестала стояла уж Юрлова. А ведь основная борьба должна была развернуться между Вирер, от которой первой победы в Антхольц ждали неистово и выигравшей спринт Подчуфаровой. Но нервы дрогнули и у одной, и у другой. Сначала итальянка дважды промахнулась на первой «стойке», а затем Подчуфарова трижды — на второй. А золото завоевала спокойная Екатерина, которая перед стартом и вовсе не думала о выступлении.
ЗОЛОТОЙ КВАРТЕТ.
И снова Антхольц. Хотелось бы, конечно, больше географического разнообразия, но ассортиментом побед в минувшем сезоне мы похвастать не могли. Состав, а точнее присутствие в нем Дмитрия Малышко и отсутствие Антона Бабикова обсуждался многократно, но победителей, как известно, не судят. Шипулин на своем заключительном этапе отыграл 30-секундное отставание и в очной схватке вырвал золото у Симона Шемпа. «Конечно же всегда хочется, чтобы этап был поспокойнее. Чтобы никого не нужно было догонять, а спокойно ехать на финиш с флагом. Но публике интереснее, когда идет борьба с соперниками, когда приходится выжимать из себя все силы», — сказал после победы Шипулин. Спокойнее, к слову, на том этапе ему далась другая победа над Шемпом — в гонке преследования.
ПОКЛОНЕНИЕ КУМИРУ.
Для сборной России чемпионат мира в Холменколлене сложился так, что лучше бы и не вспоминать. А вот Бьорндалену определенно будет, что рассказать внукам. Например, о том, как в первой личной гонке — спринте — весь стадион, кажется, задерживал дыхание под каждый его выстрел. А серебряная медаль 42-летней легенды была встречена гулом и овациями.
ДВОЙНОЙ ТРИУМФ В ЭСТЕРСУНДЕ.
25 кубковых гонок подряд без побед. Промахи, проигрыши ходом, нелепые стечения обстоятельств — казалось, уже мало что способно разорвать замкнутый круг. И вот четвертый огневой рубеж, где дважды мажет Фуркад, а Бабиков и Цветков стреляют точно. И бегут быстро. Думается, в тот момент большинству болельщиков было не так уж принципиально, кто же из россиян придет первым. Но для Антона победа стала первой кубковой.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТАТЬЯНА.
Чехия.
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ФУРКАД.
Есть ощущение, что таких гонок в этом сезоне будет еще немало. В стабильности посостязаться с Фуркадом сегодня едва ли кто может. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter