Дебют Акимовой и Бабикова, юбилей Фуркада. Лучшие гонки-2016

ВНЕЗАПНЫЙ ЭДЕР, СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ГАРАНИЧЕВ.

Под Новый год, да и сразу после него, кажется, что невозможное возможно. Хочется верить в чудеса, и они зачастую происходят. Первая послепраздничная гонка преследования получилась на редкость яркой и динамичной: лидер менялся после каждого огневого рубежа, а победу всего лишь в третий раз в своей карьере на этапе Кубка мира одержал Симон Эдер. Маленький праздник устроил и Евгений Гараничев — по итогам спринта он был лишь 40-м, а по ходу пасьюта отыграл 31 позицию и закончил 9-м. Казалось, это будет началом большого года.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА ПОДЧУФАРОВОЙ.

Антхольц любит нашу команду, и эти чувства взаимны. Прошлой зимой на шестом этапе Кубка мира сборная России выдала лучший в сезоне, да и вообще в истории результат. Началось все с первой кубковой победы Ольги Подчуфаровой, которая оставила за спиной любимицу итальянских болельщиков Доротею Вирер. Третьей в той гонке стала еще одна россиянка — Екатерина Юрлова. Считаю, что провела идеальную во всех отношениях гонку, — не поскупилась тогда на похвалу сама себе Подчуфарова.

ЕКАТЕРИНА ВМЕСТО ОЛЬГИ.

Два дня спустя на высшей ступени пьедестала стояла уж Юрлова. А ведь основная борьба должна была развернуться между Вирер, от которой первой победы в Антхольц ждали неистово и выигравшей спринт Подчуфаровой. Но нервы дрогнули и у одной, и у другой. Сначала итальянка дважды промахнулась на первой «стойке», а затем Подчуфарова трижды — на второй. А золото завоевала спокойная Екатерина, которая перед стартом и вовсе не думала о выступлении.

ЗОЛОТОЙ КВАРТЕТ.

И снова Антхольц. Хотелось бы, конечно, больше географического разнообразия, но ассортиментом побед в минувшем сезоне мы похвастать не могли. Состав, а точнее присутствие в нем Дмитрия Малышко и отсутствие Антона Бабикова обсуждался многократно, но победителей, как известно, не судят. Шипулин на своем заключительном этапе отыграл 30-секундное отставание и в очной схватке вырвал золото у Симона Шемпа. «Конечно же всегда хочется, чтобы этап был поспокойнее. Чтобы никого не нужно было догонять, а спокойно ехать на финиш с флагом. Но публике интереснее, когда идет борьба с соперниками, когда приходится выжимать из себя все силы», — сказал после победы Шипулин. Спокойнее, к слову, на том этапе ему далась другая победа над Шемпом — в гонке преследования.

ПОКЛОНЕНИЕ КУМИРУ.

Для сборной России чемпионат мира в Холменколлене сложился так, что лучше бы и не вспоминать. А вот Бьорндалену определенно будет, что рассказать внукам. Например, о том, как в первой личной гонке — спринте — весь стадион, кажется, задерживал дыхание под каждый его выстрел. А серебряная медаль 42-летней легенды была встречена гулом и овациями.

ДВОЙНОЙ ТРИУМФ В ЭСТЕРСУНДЕ.

25 кубковых гонок подряд без побед. Промахи, проигрыши ходом, нелепые стечения обстоятельств — казалось, уже мало что способно разорвать замкнутый круг. И вот четвертый огневой рубеж, где дважды мажет Фуркад, а Бабиков и Цветков стреляют точно. И бегут быстро. Думается, в тот момент большинству болельщиков было не так уж принципиально, кто же из россиян придет первым. Но для Антона победа стала первой кубковой.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТАТЬЯНА.

Чехия. Нове-Место. Россиянка Татьяна Акимова выскакивает на финишную прямую и убегает от главной звезды прошлого сезона, хозяйки трассы Габриэлы Коукаловой. Действующая обладательница Большого хрустального глобуса даже не пытается цепляться, потому что это просто бесполезно, а россиянка мчится к победе в спринтерской гонке, своей первой победе на этапах Кубка мира.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ФУРКАД.