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27 декабря 2016, 14:28 | Биатлон | Р-Спорт

Немецкая биатлонистка Пройс из-за болезни не примет участия в «Рождественской гонке»

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс из-за болезни не примет участия в «Рождественской гонке» в Германии, сообщается на официальном сайте соревнований.

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Немецкая биатлонистка Франциска Пройс из-за болезни не примет участия в «Рождественской гонке» в Германии, сообщается на официальном сайте соревнований.

«Рождественская гонка» пройдет 28 декабря в немецком Гельзенкирхене. Она включит в себя две дисциплины — масс-старт и гонку преследования.

Изначально чемпионка мира 2015 года в эстафете должна была составить пару Симону Шемпу. Заменит Пройс Ванесса Хинц. Россию на турнире представят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.
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