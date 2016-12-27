Немецкая биатлонистка Пройс из-за болезни не примет участия в «Рождественской гонке»
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс
из-за болезни не примет участия в «Рождественской гонке» в Германии, сообщается на официальном сайте соревнований.
МОСКВА, 27 дек —
«Рождественская гонка» пройдет 28 декабря в немецком Гельзенкирхене. Она включит в себя две дисциплины —
Изначально чемпионка мира 2015 года в эстафете должна была составить пару Симону Шемпу. Заменит Пройс Ванесса Хинц. Россию на турнире представят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.
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