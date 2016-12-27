Немецкая биатлонистка Пройс из-за болезни не примет участия в «Рождественской гонке»

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Немецкая биатлонистка Франциска Пройс из-за болезни не примет участия в «Рождественской гонке» в Германии, сообщается на официальном сайте соревнований.

«Рождественская гонка» пройдет 28 декабря в немецком Гельзенкирхене. Она включит в себя две дисциплины — масс-старт и гонку преследования.

Изначально чемпионка мира 2015 года в эстафете должна была составить пару Симону Шемпу. Заменит Пройс Ванесса Хинц. Россию на турнире представят Ольга Подчуфарова и Алексей Волков.