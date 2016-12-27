В частности, Кравцов сказал: «Передача с Губерниевым закончится на ровном месте: у вас не будет возможности черпать материал».



«Считаю необходимым объяснить контекст моего вчерашнего комментария по поводу известного комментатора Дмитрия Губерниева, так как уже находятся желающие устроить из двух моих абзацев целое шоу. Для меня же важно, чтобы в эти непростые времена биатлонная семья имела взаимопонимание — а журналистов я отношу к этой семье.



Итак, как всё было. Молодой человек позвонил мне за комментарием по поводу решений Международного союза. Я подобных за последние несколько дней раздал уже во множестве. Однако не отказал и корреспонденту. Среди прочего я сообщил ему, что не расположен давать развернутых интервью по телефону — тем более людям, которых я лично совсем не знаю. И на нескольких примерах объяснил, почему я имею такое обыкновение.

Да, я не отказываюсь от своих слов: современная журналистика падка на броские заголовки, яркие выносы и часто выстраивает прямую речь героя материала таким образом, что тот сам себя с трудом узнаёт. Задачей является не конструктив, не реальные проблемы, а организация шума. Быть сдержаннее и тактичнее в оценках — именно эту мысль я постарался донести до позвонившего мне журналиста.



Собственно, дальнейшая публикация по итогам нашей беседы лишний раз доказала мою мысль. Президент СБР что-то заявил. Почему он это заявил? Зачем ему звонил журналист? Узнать, как Александр Кравцов относится к Дмитрию Губерниеву? Ясно же, что не за этим — а чтобы узнать мою позицию по более актуальным вопросам. Но в процессе разговора (который я почему-то посчитал частным и непубличным) было произнесено несколько эмоциональных фраз, которые вне контекста звучат громко. И из всего нашего общения именно эти фразы были опубликованы. Получилось, что я сделал чуть ли не официальное заявление.



Это не так. В очередной раз скажу: я считаю Дмитрия Губерниева профессионалом своего дела, с глубоким, в отличие от автора новости, знанием предмета. Это основное и главное. Безусловно, далеко не всё, что он делает, мне нравится. Так же, как и ему, уверен, нравится далеко не всё, что делают на спортивных аренах российские биатлонисты, а Александр Михайлович Кравцов — на посту президента Союза биатлонистов. Это не мешает нам регулярно общаться, обмениваться мнениями (в этом обмене и с моей и с его стороны звучат порой самые нелицеприятные характеристики — но всё это остаётся между нами) и сотрудничать — подтверждением чему вот уже несколько лет являются передачи “Биатлон с Дмитрием Губерниевым”. Мы общаемся и за рамками биатлона.



Зачем тогда искусственно делать между нами конфликт — да ещё и публичный? Не знаю. Советов никаких журналистам давать не собираюсь — я уважаю их работу и надеюсь на уважение с их стороны к нашему труду. Пользуясь случаем, хочу лишь напомнить работникам масс-медиа, что для организации личных интервью в СБР есть пресс-служба, которая уже не раз организовывала моё общение с главными СМИ и будет делать это в дальнейшем. Всех с наступающим Новым годом, всем — профессиональных и личных успехов», — сказал Кравцов.