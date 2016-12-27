Биатлонистка Меркушина стала лучшей спортсменкой Украины в декабре

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Биатлонистка Анастасия Меркушина получила звание лучшей спортсменки Украины в декабре, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Ее личные тренеры и родители Ирина и Олег Меркушины получили звание лучших тренеров месяца.

Напомним, в декабре 21-летняя Меркушина помогла сборной Украины завоевать бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. Кроме того, она выиграла спринт и смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Риднау.

Для Анастасии Меркушиной это первая награда лучшей спортсменки месяца в Украине.