Замена этапу КМ по биатлону в Тюмени будет найдена к середине января

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Союз биатлонистов России (СБР) на прошлой неделе отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира, чтобы соревнования не проходили «среди подозрений и кривотолков», которые возникли в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором Россия обвиняется в создании системы сокрытия положительных допинг-проб спортсменов.

«Ожидаю, что в середине января ситуация прояснится, — сказал Бессеберг. — Для принятия решения потребуется время, поскольку нам надо обговорить ситуацию с телевизионными компаниями, состыковать сетку вещания с соревнованиями по другим зимним видам спорта, такими как чемпионат мира по лыжным видам спорта, горнолыжному спорту».

Помимо этапа Кубка мира, СБР отказался от проведения юниорского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове Псковской области. Глава IBU сообщил, что найти альтернативное место для проведения соревнований будет несложно. «Проблем не будет, поскольку у нас уже есть заявки от городов, готовых принять турнир», — отметил он.